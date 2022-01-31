В Набережных Челнах ребенок провалился в открытый канализационный люк

Инцидент, по словам очевидцев, произошел около детской поликлиники №3.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Накануне в соцсетях появилась информация о падении ребенка в открытый канализационный люк в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. Инцидент, по словам автора поста, произошел около детской поликлиники №3. Получил ли несовершеннолетний травмы, не уточняется.
- Ребенок испытал огромный стресс, - замечает очевидец.
Прокуратура города уже проверяет данную информацию. В случае, если она подтвердится, надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.