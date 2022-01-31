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Происшествия31 января 2022 5:17

В Набережных Челнах ребенок провалился в открытый канализационный люк

Прокуратура города уже начала проверку по факту появившейся информации
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент, по словам очевидцев, произошел около детской поликлиники №3.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел около детской поликлиники №3.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в соцсетях появилась информация о падении ребенка в открытый канализационный люк в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. Инцидент, по словам автора поста, произошел около детской поликлиники №3. Получил ли несовершеннолетний травмы, не уточняется.

- Ребенок испытал огромный стресс, - замечает очевидец.

Прокуратура города уже проверяет данную информацию. В случае, если она подтвердится, надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.

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