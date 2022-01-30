В Ульяновске при поджоге трех домов пострадали пять человек

Помимо всего, свою проверку по факту произошедшего начала и местная прокуратура. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В ночь на субботу 29 января в экстренные службы города поступило сообщение о возгорании в подъездах сразу трех домов на улице Автозаводская – №67, №71 и №77.

Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось не только тушить огонь, но спасать людей. Так, они вывели из опасной зоны 20 человек, в том числе и троих детей. Спасатели эвакуировали 20 человек, включая троих детей. От отравления продуктами горения пострадали пять человек, двоих из них увезли на «скорой» в больницу.

В результате пожара, вызванного, по предварительной информации, поджогом, в данных двухэтажных жилых зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество. Администрация города уже пообещала оказать погорельцам необходимую помощь. Так, две семьи уже размещены в одной из местных гостиниц.

Также по факту данного пожара было возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Ход расследования находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Ульяновской области.

Также в связи с произошедшим сотрудники прокуратуры проводят проверку исполнения должностными лицами управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении.