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Общество30 января 2022 10:41

В Казани прекращает работать еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

До этого прививать горожан перестали в передвижном комплексе, который стоял около Горбольницы №7
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Ситуация с прекращением его работы носит временный характер.

Ситуация с прекращением его работы носит временный характер.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со следующего понедельника, 31 января, в столице Татарстана временно прекращает свою работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса в отделении Сбербанка, расположенного на улице Пушкина.

- О возобновлении его работы сообщим дополнительно, - отметили в мэрии Казани.

Напомним, с 27 января в городе уже прекратил прививать местных жителей мобильный пункт около Горбольницы №7. Дело в том, что данный передвижной комплекс был направлен вакцинировать людей в других районах Татарстана.

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