В Казани прекращает работать еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Ситуация с прекращением его работы носит временный характер.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Со следующего понедельника, 31 января, в столице Татарстана временно прекращает свою работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса в отделении Сбербанка, расположенного на улице Пушкина.
- О возобновлении его работы сообщим дополнительно, - отметили в мэрии Казани.
Напомним, с 27 января в городе уже прекратил прививать местных жителей мобильный пункт около Горбольницы №7. Дело в том, что данный передвижной комплекс был направлен вакцинировать людей в других районах Татарстана.