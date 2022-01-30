В Казани прекращает работать еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Ситуация с прекращением его работы носит временный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со следующего понедельника, 31 января, в столице Татарстана временно прекращает свою работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса в отделении Сбербанка, расположенного на улице Пушкина.

- О возобновлении его работы сообщим дополнительно, - отметили в мэрии Казани.

Напомним, с 27 января в городе уже прекратил прививать местных жителей мобильный пункт около Горбольницы №7. Дело в том, что данный передвижной комплекс был направлен вакцинировать людей в других районах Татарстана.