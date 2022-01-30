В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +2 градусов

При порывах скорость ветра может достигать 20 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 января и 1 февраля в республике сохранится циклонический характер погоды, временами со снегом, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

По его прогнозам, в грядущий понедельник будет облачная погода со снегопадом, на дорогах гололедица, температура воздуха днем ожидается в пределах от -1 до -6 градусов.

А вот во вторник прогнозируется не только снег, в том числе мокрый, но и метель, правда местами, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с, на дорогах все та же гололедица, а столбики термометров могут показывать от -3 до +2 градусов.