В Татарстане за одни сутки выявили 631 новый случай коронавируса

С начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 48 167 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республика продолжает бить рекорды по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Так, в этот раз инфекцию обнаружили у 631 человека, 81 из них – это дети и подростки, 65 человек госпитализировано, а 566 получают лечение на дому, сообщили 30 января в Минздраве Татарстана.

По-прежнему антилидерами здесь являются Казань и Набережные Челны – 292 и 118 новых случаев за сутки соответственно.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 48 167 человек, 38 991 из которых смогли выздороветь, а 1 582 скончались в результате болезни.