Из-за нагрузки на кол-центр жители Казани не могут дозвониться до «скорой помощи»

Горожане начали жаловаться в соцсетях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поликлиники Казани продолжают испытывать огромную нагрузку в связи со взрывным ростом заболеваемости коронавирусом на фоне распространения его сверхзаразного штамма «омикрон», а также подъема ОРВИ и гриппа.

Так, в соцсетях стали все чаще появляться сообщения от жителей города, что они не могут дозвониться до «скорой помощи». В одном из случаев ответа на том конце провода ждали почти три часа, но все так же безуспешно.

Под этим постом тут же начали появляться гневные комментарии от жителей столицы Татарстана. Правда были и те, кто встал на защиту медиков:

«Люди, побольше терпения, весь январь на «скорой» лежит такая нагрузка, что там просто физически не успевают и трубки брать, и обрабатывать вызова по «112»…Чуть, чуть адекватнее реагируйте на все»

Согласно информации от Горздрава, действительно из-за тяжелой эпидситуации, которая сложилась за последние дни, нагрузка на кол-центр по обращениям граждан увеличилась в разы.

Сообщается, что кроме поликлиник, горожане могут позвонить другим причем круглосуточным телефонам: 122, 112 и 103. Отмечается, что пик обращений на телефоны поликлиник фиксируется именно по утрам, лишь после обеда туда можно дозвониться.

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