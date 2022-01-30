В Татарстане во второй половине января выросли цены на овощи и хлеб

Вместе с тем отмечается и удешевление ряда продуктов, хоть и не значительное, но все же. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю – с 14 по 21 января, в республике замечен рост цен на ряд продуктов, гласят данные Татарстанстата.

Исходя из них, больше всего за этот период подорожали обычная капуста –до 56,86 рубля за килограмм, то есть на 4,5%. На втором месте морковь – более чем на 3%, за килограмм в среднем просят до 37,7 рублей, далее с ростом цен на 2,9% идет репчатый лук – в среднем за килограмм придется отдать 30,2 рубля, огурцы подорожали на 2,47% - килограмм стоит порядка 168,52 рубля, помидоры в цене подросли на 1,75% и сейчас килограмм красных отпускают в среднем за 154,85 рубля. При этом кроме овощей на 3,29% подрожали и бананы – теперь их килограмм стоит 83,8 рублей, пшеничный хлеб – на 2,53%, за килограмм просят 81,35 рубля, а также водка, причем всего на 0,14%, за литр в среднем придется заплатить 576,16 рубля.

Вместе с тем за указанный период в Татарстане подешевели, хоть и совсем ненамного, яйца, сметана, творог, сливочное и подсолнечное масло, пшено, гречка, макароны, консервы мясные и овощные для детского питания и куры.