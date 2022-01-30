На поддержку работы поликлиник во время волны «омикрона» Мишустин выделил Татарстану 160 миллионов рублей

Деньги поступят в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сверхзаразный штамм коронавируса «омикрон», спровоцировал очередной взрывной рост заболеваемости, к тому же сейчас вовсю идет сезон гриппа и ОРВИ. В связи с этим поликлиники сейчас испытывают колоссальные нагрузки, потому как симптомы «омикрона» схожи с простудными заболеваниями и пациенты идут сразу к своему терапевту.

Поэтому глава правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением выделили на помощь работе поликлиникам более 7,3 миллиардов рублей. Эти деньги должны уйти в регионы, в том числе и в Татарстан. Так, в республику должно поступить почти 160 миллионов рублей. Эти средства перечислят в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.