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Общество29 января 2022 13:14

В Иннополисе в 2022 году заработает первый в России роботизированный отель

Реализация проекта по его созданию потребует около полумиллиарда рублей инвестиций
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Обещается, что в нем будет присутствовать максимальное количество автоматизированных процессов.

Обещается, что в нем будет присутствовать максимальное количество автоматизированных процессов.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В татарстанском наукограде – Инополисе, в 2022 году должен открыться первый в России роботизированный отель, сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.

В реализацию проекта предполагаются инвестиции в объеме около 500 миллионов рублей. Сам будущий отель будет иметь всего 30 номеров и максимальное количество автоматизированных процессов.

Шайхутдинов надеется, что первых посетителей роботизированный отель сможет принять уже в День республики – 30 августа.

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