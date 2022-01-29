В Иннополисе в 2022 году заработает первый в России роботизированный отель

Обещается, что в нем будет присутствовать максимальное количество автоматизированных процессов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В татарстанском наукограде – Инополисе, в 2022 году должен открыться первый в России роботизированный отель, сообщил на пресс-конференции заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.

В реализацию проекта предполагаются инвестиции в объеме около 500 миллионов рублей. Сам будущий отель будет иметь всего 30 номеров и максимальное количество автоматизированных процессов.

Шайхутдинов надеется, что первых посетителей роботизированный отель сможет принять уже в День республики – 30 августа.