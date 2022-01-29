В 2021 году в Казани пассажиропоток увеличился на 12,6%

За ушедший год общественным транспортом столицы Татарстана воспользовались 206,6 миллиона человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как подсчитали в комитете по транспорту Казани, в 2021 году, по сравнению с 2020-м, пассажиропоток в городе вырос на 12,6%.

Так за один год общественным транспортом столицы Татарстана воспользовались 206,6 миллиона человек. Но этого все равно пока еще мало, чтобы говорить о возврате пассажиропотока к допандейминому уровню.

Было установлено, что в 2021 году жители и гости Казани чаще всего для поездок использовали именно автобусы – перевезено более 146,5 миллиона пассажиров. На втором месте по популярности среди пассажиров оказалось метро – перевезено 27,8 миллиона пассажиров, на третьем месте находятся троллейбусы – 19,3 миллиона пассажиров, на четвертом - трамваи с 13,1 миллиона пассажиров за год.

Для справки, в Казани присутствует 62 автобусных маршрута, в том числе 6 сезонных, 10 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов.