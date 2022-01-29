Рустам Минниханов о работе школ в Татарстане: «Никаких планов уходить на дистант нет»

Ожидается, что предстоящие две недели из-за коронавируса будут будут достаточно напряженными. Фото: president.tatarstan.ru

Несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане – число заразившихся за неделю выросло втрое, в республике нет никаких планов о переводе обучения школьников на дистанционный формат обучения. Об этом 29 января на республиканском совещании заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Никаких планов уходить на дистант нет. Школа должна работать, но важно соблюдать все требования Роспотребнадзора. Главная задача для профилактики заболеваемости – прервать цепочку распространения заболевания, избежать большого количества заболевших, - сказал Минниханов.

При том, по его ожиданиям, предстоящие две недели в плане заболеваемости коронавирусом будут достаточно напряженными и к этому надо быть готовыми.