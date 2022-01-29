Только за одни сутки в Татарстане выявили 506 новых случаев заражения коронавирусом

Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки короанвирус был обнаружен у 506 человек, 60 из них это дети и подростки, сообщили 29 января в Минздраве Татарстана.

- В этот раз было госпитализировано 70 инфицированных, остальные 436 пациентов будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Больше всего за указанные сутки зараженных выявили в Казани – 215 человек, Набережных Челнах – 93 человека, Чистопольском и Нурлатском районах – 48 и 24 человека соответственно.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 47 536 человек, 38 939 из которых уже выздоровели.