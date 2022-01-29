Президент Татарстана Рустам Минниханов о нападениях бездомных собак на людей: «Это же кошмар»

По словам главы региона не все такие факты попадают в официальную статистику. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 29 января, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о ситуации с нападениями бездомных собак на людей в общественных местах.

- Мы часто говорим о том, что неправильно обращаются с бездомными собаками, но посмотрите, что случилось с людьми, с детьми, которые подверглись нападению собак. Даже если вы взрослый человек, как поведете себя даже не при нападении, а просто при приближении 5-6 бездомных собак? А что делать женщине, что делать ребенку? Это же кошмар. Многие случаи по бездомным животным до прессы не доходят. Те, кто отвечают за обеспечение безопасности людей, должны об этом говорить, - сказал Минниханов.

Глава региона отметил, что уже с начала 2022 года в СМИ попало 66 негативных материалов о нападении на людей стай бродячих животных. По его словам, на днях на заседании президиума совета муниципальных образований Татарстана была поставлена задача решить такой проблемный вопрос, как регулирование численности бездомных собак. Рустам Минниханов также поручил оперативно реагировать на все сообщения об агрессивном поведении безнадзорных животных.