Анна Атаманова получила титул «Мисс Татарстан-2022»

Фото: misstatarstan.ru

28 января в Казани выбирали самую красивую девушку Татарстана. Финал конкурса красоты традиционно прошел в КРК «Пирамида».

Так, жюри присудило победу 18-летней жительнице Нижнекамска Анне Атамановой. Она получила корону «Мисс Татарстан-2022».

Обладательницей титула «Мисс Казань» стала Ралина Ахмадуллина, которой так же всего 18 лет. первой вице-мисс Татарстана-2022 стала19-летняя жительница Казани Рамина Пронина, а второй вице-мисс – 19-летняя жительница столицы республики Ксения Кирчанова.