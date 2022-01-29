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Общество29 января 2022 8:59

Анна Атаманова получила титул «Мисс Татарстан-2022»

18-летняя девушка из Нижнекамска вышла в финал конкурса и стала его победительницей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: misstatarstan.ru

Фото: misstatarstan.ru

28 января в Казани выбирали самую красивую девушку Татарстана. Финал конкурса красоты традиционно прошел в КРК «Пирамида».

Так, жюри присудило победу 18-летней жительнице Нижнекамска Анне Атамановой. Она получила корону «Мисс Татарстан-2022».

Обладательницей титула «Мисс Казань» стала Ралина Ахмадуллина, которой так же всего 18 лет. первой вице-мисс Татарстана-2022 стала19-летняя жительница Казани Рамина Пронина, а второй вице-мисс – 19-летняя жительница столицы республики Ксения Кирчанова.

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