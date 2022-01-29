На начало 2022 года жители Татарстана задолжали за ЖКХ почти 8 миллиардов рублей

В шести районах республики задолженность превысила два месяца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сумма задолженности татарстанцев за ЖКХ на 1 января 2022 года достигла почти 8 миллиардов рублей. А это почти двухмесячное начисление платежей. При этом в шести районах республики задолженность превысила два месяца. Долг в размере от одного до двух месяцев имеют 20 муниципальных образований. Наиболее дисциплинированными в этом плане являются 19 районов, где задолженность за услуги не превышает одного месяца. Сообщил 29 января на республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

- Заметно выросла доля платежей, совершенных в электронном формате. Сейчас средний уровень электронных платежей по республике составляет 68%. Каждый третий коммунальный платеж осуществляется гражданами удаленно, - также отметил министр.