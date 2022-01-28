В Казани ученые КФУ начали апробировать тест, который сможет определить штаммы «омикрон» и «дельта»

В рамках апробации теста его внедрили в клиническую практику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В КФУ взялись за апробацию теста на коронавирус, который сможет определить, каким именно штаммом заразился человек - «омикрон» или «дельта». Такое в Казани делается впервые.

- «Омикрон» имеет большое количество мутаций (более 30), по сравнению с «дельтой». Тест учитывает эти уникальные мутации, и если они и есть в образце, то дают положительный сигнал. Если нет, то сигнал будет отрицательным. Получается дифференциальная диагностика, - цитирует пресс-служба КФУ директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, член-корреспондента Академии наук Татарстана Альберта Ризванова.

Благодаря выявлению того или иного штамма можно будет сказать насколько больной заразен, а именно штамм «омикрон» передается быстрее остальных от человека к человеку, а также предположить насколько тяжело у него будет протекать коронавирус в зависимости от статуса его иммунитета.

В рамках апробации теста КФУ внедрил его в клиническую практику. Так, со 2 февраля там по адресу: улица Волкова, 18, уже готовы оказывать эту услугу по тестированию как для физических, так и для юридических лиц.