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Общество28 января 2022 16:02

Лейсан Видинеева назначена начальником управления молодежи Набережных Челнов

Свою карьеру она начинала в качестве педагога-организатора
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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До этого она занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Фото: nabchelny.ru

До этого она занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Фото: nabchelny.ru

Управление по делам молодежи Набережных Челнов получило новым руководителя. На пост начальника была назначена Лейсан Видинеева. Ранее она занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток».

Свою карьеру Лейсан Видинеева начинала в качестве педагога-организатора Городского центра детского творчества №1, также она в свое время работала заместителем директора по воспитательной работе школы №41 Набережных Челнов.

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