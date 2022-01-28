Лейсан Видинеева назначена начальником управления молодежи Набережных Челнов

До этого она занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Фото: nabchelny.ru

Управление по делам молодежи Набережных Челнов получило новым руководителя. На пост начальника была назначена Лейсан Видинеева. Ранее она занимала должность директора центра подростково-молодежных клубов «Подросток».

Свою карьеру Лейсан Видинеева начинала в качестве педагога-организатора Городского центра детского творчества №1, также она в свое время работала заместителем директора по воспитательной работе школы №41 Набережных Челнов.