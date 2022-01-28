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Происшествия28 января 2022 15:17

Замглавы ФСС Татарстана суд отправил под домашний арест

Геннадия Титов подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что чиновник уже признал свою вину.

Утверждается, что чиновник уже признал свою вину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 28 января, в Приволжский районный суд Казани доставили замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татарстана Геннадия Титова. Чиновника задержали по возбужденному в отношении его уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

Суд в итоге удовлетворил ходатайство следствия и отправил Титова под домашний арест до 25 марта.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2021 года и январе 2022 года Титов, будучи также председателем комиссии по осуществлению закупок, незаконно отклонил заявку одной из фирм, которая победила в двух электронных аукционах с тендерами на 31,2 миллиона и 188 миллиона рублей. Как сообщили в следственном комитете Татарстана свою вину Титов уже признал.

Напомним, это не единственный скандал, в котором оказалось замешено руководство ФСС Татарстана. Так, в сентябре 2021 года его главу Павла Лоханова силовики задержали в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о 14 миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.

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