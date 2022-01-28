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Происшествия28 января 2022 15:01

В Казани из-за писем о бомбе эвакуировали три суда

Сообщения о заложенном взрывном устройстве пришли на электронную почту
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Как и положено в подобных случаях, к зданиям выехали силовики.

Как и положено в подобных случаях, к зданиям выехали силовики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 28 января, в столицы Татарстана начали проводить эвакуацию людей из зданий трех судов – Авиастроительного, Вахитовского и Московского районов. Причиной тому стали пришедшие электронные письма о заложенной в них бомбе, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

На места выдвинулись силовики и представители экстренных служб. Они проводят обследования помещений задний судов и прилегающих к ним территорий. Пока сообщений о найденном где-либо взрывном устройстве не поступало.

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