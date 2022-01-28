В Казани из-за писем о бомбе эвакуировали три суда

Как и положено в подобных случаях, к зданиям выехали силовики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 28 января, в столицы Татарстана начали проводить эвакуацию людей из зданий трех судов – Авиастроительного, Вахитовского и Московского районов. Причиной тому стали пришедшие электронные письма о заложенной в них бомбе, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

На места выдвинулись силовики и представители экстренных служб. Они проводят обследования помещений задний судов и прилегающих к ним территорий. Пока сообщений о найденном где-либо взрывном устройстве не поступало.