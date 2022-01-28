В Ульяновской области из-за коронавируса все школы, колледжи и техникумы переводят на дистант

На дистанционной обучение дети и подростки переходят уже с 31 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской области зафиксировано превышение недельного эпидпорога среди детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 100,2%, от 15 лет и старше - на 156,9%. На лечении в областной детской инфекционной больнице находятся 23 ребенка с коронавирусом. По данным на 28 января, на дистанционное обучение уже переведены 657 классов в 190 школах, из них по ОРВИ - 251 класс, по коронавирусу - 406 классов.

На основании всего этого местное правительство решило перевести на дистанционное обучение все школы, колледжи и техникумы. Дети и подростки пробудут на «удаленке» с 31 января по 7 февраля

- Исключение составляют лишь практические занятия в образовательных организациях медицинского профиля. Региональным вузам также рекомендовано перевести образовательный процесс в дистанционный формат. В свою очередь детские сады продолжат работать в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований, - объяснили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

Кроме того, в связи с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости коронавирусом в области приостановили работу детских секций и кружков, а также проведение профилактических медосмотров детей в возрасте от 1 года до 17 лет, диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также диспансеризацию взрослых, за исключением углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ульяновской области введены новые коронавирусные ограничения

Так, например, кинотеатрам, театрам и точкам общепита запретили заполнять более 50% от общего числа мест (подробности)