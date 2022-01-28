Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 13:09

СУ СКР по Татарстану: мужчина ударил лезвием друга его дочери-подростка

У парня обезображено лицо. Татарстанца будут судить
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свою вину обвиняемый признал частично.

Свою вину обвиняемый признал частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда. По версии следствия, 29 августа 2021 года пьяный мужчина поругался с 16-летним парнем, который пришел в гости к его дочери. Во время потасовки злоумышленник ударил подростка по щеке бритвенным лезвием, обезобразив тем самым его лицо.

Свою вину обвиняемый признал частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

0