СУ СКР по Татарстану: мужчина ударил лезвием друга его дочери-подростка

Свою вину обвиняемый признал частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда. По версии следствия, 29 августа 2021 года пьяный мужчина поругался с 16-летним парнем, который пришел в гости к его дочери. Во время потасовки злоумышленник ударил подростка по щеке бритвенным лезвием, обезобразив тем самым его лицо.

Свою вину обвиняемый признал частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.