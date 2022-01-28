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Общество28 января 2022 12:44

Рафис Хабибуллин рекомендовал главам районов Татарстана подготовиться к грядущей оттепели

В начале февраля в республике ожидается снег, мокрый снег и существенное потепление
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Гражданам важно быть внимательными и осторожными на улицах, держаться подальше от домов и не парковать вблизи них автомобили.

Гражданам важно быть внимательными и осторожными на улицах, держаться подальше от домов и не парковать вблизи них автомобили.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с грядущим потеплением и осадками в виде мокрого снега глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин рекомендовал администрациям районов и городов республики подготовиться к оттепели. В частности, им необходимо обследовать места возможного схода осадков и провести их искусственный обвал, объяснить местным жителям об опасности схода снега с крутых склонов, а также организовать работу по обеспечению своевременной очистки от снега и наледи дорог, кровли зданий, а также рекламных щитов.

Ведомство просит татарстанцев быть внимательными и осторожными на улицах, держаться подальше от домов и не парковать вблизи них автомобили.

Напомним, 31 января и 1 февраля, в Татарстане ожидают метели и сильный ветер. Ночью будет от -3 до -8 градусов, днем - от -3 до +1 градуса.

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