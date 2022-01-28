В Татарстане на депутата завели уголовное дело о мошенничестве на 5 миллионов рублей

Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 30-летнего депутата Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района и пока еще неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании для него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, с июня 2021 года депутат и его подельники размещали в различных группах интернета объявления о возможности высокоэффективного вложения денег. Их при этом нужно было переводить на банковские счета злоумышленников. В итоге никаких инвестиций сделано не было, все деньги были просто похищены. На данный момент потерпевшими признаны более д20 человек, сума причиненного им ущерба превысила 5 миллионов рублей.