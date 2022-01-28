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Общество28 января 2022 11:53

Школьников Йошкар-Олы начали вакцинировать от коронавируса

На данный момент подростки могут привиться только в одной поликлинике
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Перед вакцинацией врач должен оценить общее состояние ребенка.

Перед вакцинацией врач должен оценить общее состояние ребенка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице Марий Эл началась вакцинация детей от коронавируса. Речь идет о школьниках в возрасте от 12 до 17 лет.

- Вакцинация проводится в отделении восстановительного лечения детской поликлиники №1, расположенной по адресу: улица Комсомольская, 123. Желающих привиться ждут в кабинете №20 с понедельника по пятницу - с 10.00 до 12.00, - сообщают в группе «Детские поликлиники Йошкар-Олы».

Напомним, вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет проводится с использованием препарата «Спутник М» и только с письменного согласия родителей. Несовершеннолетние ж старше 15 лет могут принимать решение о прививке самостоятельно.

Перед вакцинацией врач должен оценить общее состояние школьника, собрать информацию о наличии у него хронических заболеваний и о том, как протекали предыдущие вакцинации. Кроме того, желающему привиться подростку измерят температуру, артериальное давление и сатурацию, а также послушают легкие и проверят состояния слизистых оболочек. Если все будет нормально, то врач выдаст разрешение на вакцинацию.

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