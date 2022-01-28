Ростехнадзор сообщил, что строительство нового ЖК на улице Козина в Казани велось с нарушениями

Юридическое лицо было привлечено за одни и те же нарушения к административной ответственности второй раз подряд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На стройке нового ЖК на улице Козина в Казани специалисты Приволжского управления Ростехнадзора уже второй раз подряд выявляют нарушения.

В первый раз суд приостанавливал работу башенных кранов на 30 суток из-за того, что их использовали без мероприятий по предупреждению падения грузов и без настройки систем координатной защиты при перемещении грузов, а также из-за отсутствия в проемах первых этажей недостроенных зданий ограждений в виде сигнальной ленты. Кроме того, выходы из домов не были оборудованы защитными козырьками.

Но строителям, видимо, было наплевать на решение суда. Нарушения исправлены не были, и башенные краны продолжали работать как ни в чем не бывало.

- По результатам повторной проверки постановлением суда юридическое лицо вновь привлечено к административной ответственности. Учитывая то, что ранее оно привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения, срок приостановки эксплуатации башенных кранов увеличен до 90 суток, - сообщили в пресс-службе Приволжского управления Ростехнадзора.