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Общество28 января 2022 11:06

В 2022 году в Казани построят шесть спортивных объектов

Речь идет о двух футбольных манежах, трех универсальных площадках и физкультурно-оздоровительном комплексе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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За последние пять лет в столице Татарстана были возведены 193 спортивных объекта.

За последние пять лет в столице Татарстана были возведены 193 спортивных объекта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Казани запланировано строительство сразу шести спортивных объектов. Речь идет о футбольных манежах на базе школы №144 и в ЖК «Салават Купере», физультурно-оздоровительном комплексе на территории школы №49 и трех универсальных площадках по адреса: улица Такташа, 122, улица Беломорская, 18а и Оренбургский тракт, 132.

Вместе с тем, в городе планируется приступить к проектированию центра гимнастики в ЖК «Салават Купере», центра баскетбола в ЖК «Весна» и центра дзюдо на территории стадиона «Тасма».

Заметим, что за последние пять лет в столице Татарстана были построены 193 спортивных объекта. На данный момент спортом занимается более 50% местных жителей. К 2030 году эту цифра должна превысить 75%.

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