Количество случаев коронавируса в Татарстане перевалило за 47 тысяч

Пять последних случаев заражения завозные, остальные - контактные. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 412 человек, большинство из которых - жители Казани (255 человек) и Набережных Челнов (80). Госпитализация накануне потребовалась 74 людям, сообщили в пятницу, 28 января, в Минздраве республики.

С начала пандемии в регионе было выявлено 47 030 случаев коронавируса. По последним данным, 38 809 ранее зараженных граждан выздоровели, 1 576 - скончались.

Первый компонент вакцины от инфекции сделали 2 383 795 татарстанцев, второй - 1 884 159. Ревакцинацию прошли 183 105 человек.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре республики заявляли, что число больных коронавирусом местных жителей будет расти ближайшие недели. Несмотря на это, власти региона не планируют вводить новых ковидных ограничений.