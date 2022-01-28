Несмотря ухудшение эпидситуации, в Татарстане не будут отменять плановую медпомощь

Хотя все же с диспансеризацией немного другая ситуация.

Ни плановую медпомощь, ни диспансеризацию в Татарстане из-за роста заболеваемости коронавирусом отменять не собираются. Об этом 28 января во время пресс-конференции сообщил зам главы Минздрава республики Владимира Жаворонков.

Напомним, с начала 2022 года в Татарстане было зафиксировано уже 4 328 новых случаев заражения коронавирусом, а под наблюдением медиков остаются 25 270 человек. В первую неделю января прирост числа заболевших составил 8%, во вторую уже 15%, а в третью - 74,8%.

Как заявил Владимира Жаворонков, если плановую медпомощь в Татарстане точно не будут отменять, то с диспансеризацией немного другая ситуация. По словам замминистра, ее в определенных случаях возможно прекратить, все зависит от эпидемиологической ситуации и решение об этом Минздравом Татарстана принимается вместе с региональным Роспотребнадзором.

Тем временем, из-за возросшей в разы нагрузки на те же поликлиники, в помощь врачам выделил около 700 студентов медиков, которые должны приступить к работе с населением уже с начала февраля.

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