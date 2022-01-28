Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 9:30

Антимонопольщики Татарстана признали рекламу с Сергеем Безруковым не соответствующей действительности

Речь идет о ролике «Совкомбанка», в котором клиентам предлагалось взять кредит под 0%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В рекламе не сообщалось о дополнительных платных услугах и комиссии за покупки при исчерпании лимита карты.

В рекламе не сообщалось о дополнительных платных услугах и комиссии за покупки при исчерпании лимита карты.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Антимонопольщики Татарстана выявили нарушения в рекламе «Совкомбанка» с участием актера Сергея Безрукова. В ней клиентам предлагалось взять кредит под 0%, но не сообщалось о дополнительных платных услугах, ежемесячной оплате уведомлении и комиссии за покупки при исчерпании лимита.

Кроме того, заявленная в рекламе процентная ставка в размере 0% годовых не отражала реальную базовую ставку банка, отмечает пресс-служба УФАС по республике.

0