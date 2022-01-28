Антимонопольщики Татарстана признали рекламу с Сергеем Безруковым не соответствующей действительности

В рекламе не сообщалось о дополнительных платных услугах и комиссии за покупки при исчерпании лимита карты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Антимонопольщики Татарстана выявили нарушения в рекламе «Совкомбанка» с участием актера Сергея Безрукова. В ней клиентам предлагалось взять кредит под 0%, но не сообщалось о дополнительных платных услугах, ежемесячной оплате уведомлении и комиссии за покупки при исчерпании лимита.

Кроме того, заявленная в рекламе процентная ставка в размере 0% годовых не отражала реальную базовую ставку банка, отмечает пресс-служба УФАС по республике.