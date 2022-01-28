Ближайшие недели в Татарстане будет расти число больных коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в республике пока не улучшится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Татарстане было зафиксировано 4 328 новых случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков остаются 25 270 человек, сообщила 28 января на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Согласно ее данным, в первую неделю января прирост числа заболевших составил 8%, во вторую уже 15%, а в третью - 74,8%. При этом заражение стало чаще происходить не в трудовых коллективах, а именно в круг семьи – в 2,3 чаще.

Как прогнозируют в Роспотребнадзоре Татарстана, в ближайшие две недели рост заболеваемости коронавирусом продолжится, то есть эпидемиологическая ситуация в республике не улучшится.