Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 9:46

Ближайшие недели в Татарстане будет расти число больных коронавирусом

Такие прогнозы делают специалисты Роспотрбенадзора республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эпидемиологическая ситуация в республике пока не улучшится.

Эпидемиологическая ситуация в республике пока не улучшится.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Татарстане было зафиксировано 4 328 новых случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков остаются 25 270 человек, сообщила 28 января на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Согласно ее данным, в первую неделю января прирост числа заболевших составил 8%, во вторую уже 15%, а в третью - 74,8%. При этом заражение стало чаще происходить не в трудовых коллективах, а именно в круг семьи – в 2,3 чаще.

Как прогнозируют в Роспотребнадзоре Татарстана, в ближайшие две недели рост заболеваемости коронавирусом продолжится, то есть эпидемиологическая ситуация в республике не улучшится.

0