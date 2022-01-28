Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки

В последний месяц зимы Wink подготовил для зрителей настоящий фейерверк эмоций. Российские премьеры оценят поклонники мировой литературы и якутского кинематографа, французские картины порадуют любителей мелодрам и детективов, а специально для фанатов острых приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По онегинским строкам в названии российской картины «Учености плоды» (12+) можно подумать, что речь пойдет об эпохе Пушкина. И даже место действия самое что ни на есть пушкинское — знаменитое Михайловское. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. Для просветительской работы они приглашают из Германии профессора (тоже с поэтической фамилией) Марию Шиллер (Настасья Кербенген), которая отлично знает русскую литературу. Готовясь к отступлению, немцы намерены вывезти все экспонаты музея. Помешать этим планам и спасти наследие нашего всего намерен местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков). Только Трофимову дорог не только Пушкин, но и профессор Шиллер. Есть ли место любви на линии фронта? Подписчикам Wink ответ на этот вопрос будет доступен в двух форматах: с 2 февраля стартует 4-серийная телеверсия, а 23 февраля появится еще и полнометражный фильм.

Фото: предоставлено пресс-службой

Французская трагикомедия «Триумф» (18+) тоже связана с литературой. Главному герою, актеру-неудачнику Этьену (Кад Мерад) предстоит поставить на сцене классику модернизма — пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Казалось бы, это шанс наконец-то подняться на театральный Олимп. Только вместо драмы у него выходит комедия строгого режима: сцена — тюремная, а труппа состоит из заключенных. Фильм основан на реальных событиях: в 1986 году шведский режиссер Йон Йонсон ставил пьесу Беккета в тюрьме города Кумла, а позже — и в американских тюрьмах. «Триумф» уже доступен эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра Wink.

В феврале зрителей ждут еще две французские новинки: лидер национального проката детективный триллер «Черный ящик» (12+) и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+). Несложно догадаться, что в центре первой картины — авиакатастрофа. Эксперт по расшифровке бортовых самописцев Матье Вассер (Пьер Нине) пытается установить причину крушения новейшего лайнера с тремя сотнями пассажиров на борту. Уникальный слух открывает ему все больше странных деталей происшествия. Но внезапно «сверху» приходит приказ прекратить расследование. Узнать, что не так в этом деле, зрители Wink смогут с 3 февраля.

Драмеди «9 причин, чтобы жить» продолжает жизнеутверждающую математику полюбившегося не только российским зрителям хита 2011 года «1+1». Главные герои — тоже полная противоположность друг друга, но обстоятельства заставят их стать друзьями. Избалованный сын знаменитого врача Тома (внук Жан-Поля Бельмондо Виктор) ночами тусуется в клубах, а днем отсыпается. А у нового пациента отцовской детской клиники Маркуса (Йоанн Элунду) врожденный порок сердца, и жизнь ему совсем не в радость. Тома поручено взять шефство над Маркусом, и вместе они пройдут непростой (и все-таки веселый) путь, который обоим подарит веру в будущее. Эта история будет эксклюзивно доступна подписчикам Wink с 15 февраля.

Тему борьбы за жизнь, но в другой тональности, раскрывает и фильм Умберто Пазолини «Один на один» (12+). Джону (Джеймс Нортон) всего 35 лет, и он неизлечимо болен. У него нет будущего, но есть маленький сын Майкл (Дэниэл Ламонт), которому нужно успеть найти приемную семью. Фильм можно увидеть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink с 25 февраля.

За жизненными сюжетами Wink предлагает вернутся на родину и посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). У тандема Дмитрия Давыдова («Пугало») и Степана Бурнашёва («Черный снег») получилось семь почти шукшинских историй о жителях одного улуса: они ссорятся, враждуют, мирятся и любят. Только якутский колорит и современность придают этим новеллам чуть больше остроты. Оба режиссера владеют собственным уникальным киноязыком, который оценили не только зрители, но и жюри фестивалей как в России, так и за рубежом. Картина будет доступна в подписке с 1 февраля.

На грани реализма балансирует американский триллер с злободневным названием «Антитела» (16+). Пандемия, в условиях которой живут его герои, вполне достоверна — она продолжается почти два года, да и штамм, вызвавший ее, сегодня знаком всем не из книг. Но все остальное похоже скорее на антиутопию. Криминальный авторитет Аарон (Джон Малкович) скрывается от закона, но от вируса скрыться не может. Узнав о существовании девушки с особенным иммунитетом (Дженна Ли Грин), он начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с ее помощью ни больше ни меньше — человечество. Получить доступ к кинематографическим антителам зрители Wink смогут с 17 февраля.

Российский фантастический триллер «Звездный разум» (12+) показывает другой способ борьбы за выживание. В центре сюжета — космическая миссия, участники которой покидают Землю, охваченную непобедимым вирусом, и отправляются на далекую планету, чтобы создать для человечества новый дом в космосе. Однако вторая Земля приглянулась не только людям, и на ней космонавтов ждет столкновение с чем-то жутким и непостижимым, но очень умным. Кстати, земные сцены фильма снимали в Москве, а для инопланетных съёмок выбрали по-настоящему близкий к космосу Казахстан. Посмотреть этот фильм подписчики Wink смогут с 24 февраля.

Ну а окончательно победить февраль и подготовиться к весне помогут захватывающие фэнтези-приключения. Рекордсмен кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+) — 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения. Шон (Симу Лю) живет в Сан-Франциско и работает парковщиком, вечерами поет в караоке, словом, обычный парень. Только вот родители у него необычные: мама — мастер боевых искусств, а папа — глава древнего преступного конгломерата. Кое-что от них передалось и Шону, поэтому однажды его жизнь перестает быть размеренной, и начинается то, за что все любят Marvel — огненные приключения и нешуточная война. В подписке Wink к ним можно будет присоединиться с 10 февраля.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.