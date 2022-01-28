Из-за ухудшения эпидситуации в школах Набережных Челнов объявили о внеплановом выходном

По последним данным, в Татарстане на карантин закрыты семь школ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суббота, 29 января, будет для школьников Набережных Челнов выходным днем - "Днем здоровья". В пятницу же в учебных учреждениях будет сокращенный день. Причина это - ухудшение эпидситуации с коронавирусом в Татарстане и резкое увеличение числа зараженных детей, сообщили власти города.

Напомним, в республике на карантин полностью закрыты семь школ. Вместе с тем 1 419 классов в 214 учебных учреждениях находятся на разобобщении.