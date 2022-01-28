В Татарстане на карантин закрыли семь школ

С начала учебного года «утренний фильтр» не прошли 37,7 тысячи школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 28 сентября в Татарстане из-за роста числа заболевших закрыты семь школ. Речь идет о трех учебных учреждениях в Мензелинском, двух - в Лаишевском, одной - в Черемшанском и одной - в Заинском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся 1 419 классов в 214 школах, заявила журналистам замглавы Минобразования республики Алсу Асадуллина.

С начала учебного года «утренний фильтр» не прошли 37,7 тысячи школьников.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в ДРКБ Татарстана находятся 80 детей с коронавирусом, большинство из которых нуждается в кислородной поддержке.