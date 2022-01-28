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Общество28 января 2022 7:16

Начала задыхаться в машине: автоинспекторы Казани спасли жизнь новорожденной девочки

Автоинспекторы Казани помогли новорожденной девочке, которая начала задыхаться в машине
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сотрудники ГИБДД города сопроводили родителей ребенка до больницы.

Сотрудники ГИБДД города сопроводили родителей ребенка до больницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне к автоинспекторам Казани, находившимся на стационарном посту полиции «Малиновка», подбежал водитель «Лады Калины», заявивший, что его двухмесячной дочери нужна помощь. Мать девочки объяснила, что кормила ее, но в какой-то момент ребенок начал задыхаться.

Автоинспекторы оперативно сообщили о произошедшем в дежурную часть и сопроводили родителей до больницы с использованием специальных световых и звуковых сигналов.

Медики оказали девочке всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.