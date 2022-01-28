На открытие 32 новых медучреждений в Татарстане потребуется более 650 миллионов рублей

Все объекты должны быть открыты в 2022 году.
Фото: Ксения Высотина
В 2022 году в Татарстане планируется открыть 32 новых медучреждения, в том числе 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На это из федерального и республиканского бюджетов выделят порядка 650,6 миллиона рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным документам, подрядчик должен будет построить филиал детской поликлиники №6 в Дербышках, центр врача общей практики в альметьевском микрорайоне «Алсу» и врачебную амбулаторию в селе Старый Кува Лениногорского района. Вместе с тем, он обязуется возвести ФАПы в следующих населенных пунктах:
в селе Большой Сухояш в Азнакаевском районе;
в деревне Актанышбаш в Актанышском районе;
в селе Красный Баран в Алексеевском районе;
в поселке Молодежный в Альметьевском районе;
в селе Чуру-Барышево в Апастовском районе;
в поселке Урняк в Арском районе;
в селе Потапово-Тумбарла в Бавлинском районе;
в деревне Бурнак в Балтасинском районе;
в поселке Прогресс в Бугульминском районе;
в поселке Октябрьский в Верхнеуслонском районе;
в поселке Дачное в Высокогорском районе;
в селе Новоспасск в Заинском районе;
в селе Большое Ходяшево в Зеленодольском районе;
в селе Чутеево в Кайбицком районе;
в деревне Азимово-Курлебаш в Камско-Устьинском районе;
в селе Тимяшево в Лениногорском районе;
в селе Нижняя Сунь в Мамадышском районе;
в поселке Юртово в Мензелинском районе;
в селе Верхняя Уратьма в Нижнекамском районе;
в селе Слобода Екатерининская в Новошешминском районе;
в поселке совхоза «Красный Октябрь» в Новошешминском районе;
в селе Новое Иглайкино в Нурлатском районе;
в деревне Бердибяково в Рыбно-Слободском районе;
в селе Юлбат в Сабинском районе;
в селе Сарайлы в Сармановском районе;
в селе Алан в Тюлячинском районе;
в селе Мусабай Завод в Тукаевском районе;
в деревне Нижняя Кондрата в Чистопольском районе;
в поселке Залесный в Набережных Челнах.