На открытие 32 новых медучреждений в Татарстане потребуется более 650 миллионов рублей

Все объекты должны быть открыты в 2022 году. Фото: Ксения Высотина

В 2022 году в Татарстане планируется открыть 32 новых медучреждения, в том числе 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На это из федерального и республиканского бюджетов выделят порядка 650,6 миллиона рублей. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчик должен будет построить филиал детской поликлиники №6 в Дербышках, центр врача общей практики в альметьевском микрорайоне «Алсу» и врачебную амбулаторию в селе Старый Кува Лениногорского района. Вместе с тем, он обязуется возвести ФАПы в следующих населенных пунктах:

в селе Большой Сухояш в Азнакаевском районе;

в деревне Актанышбаш в Актанышском районе;

в селе Красный Баран в Алексеевском районе;

в поселке Молодежный в Альметьевском районе;

в селе Чуру-Барышево в Апастовском районе;

в поселке Урняк в Арском районе;

в селе Потапово-Тумбарла в Бавлинском районе;

в деревне Бурнак в Балтасинском районе;

в поселке Прогресс в Бугульминском районе;

в поселке Октябрьский в Верхнеуслонском районе;

в поселке Дачное в Высокогорском районе;

в селе Новоспасск в Заинском районе;

в селе Большое Ходяшево в Зеленодольском районе;

в селе Чутеево в Кайбицком районе;

в деревне Азимово-Курлебаш в Камско-Устьинском районе;

в селе Тимяшево в Лениногорском районе;

в селе Нижняя Сунь в Мамадышском районе;

в поселке Юртово в Мензелинском районе;

в селе Верхняя Уратьма в Нижнекамском районе;

в селе Слобода Екатерининская в Новошешминском районе;

в поселке совхоза «Красный Октябрь» в Новошешминском районе;

в селе Новое Иглайкино в Нурлатском районе;

в деревне Бердибяково в Рыбно-Слободском районе;

в селе Юлбат в Сабинском районе;

в селе Сарайлы в Сармановском районе;

в селе Алан в Тюлячинском районе;

в селе Мусабай Завод в Тукаевском районе;

в деревне Нижняя Кондрата в Чистопольском районе;

в поселке Залесный в Набережных Челнах.