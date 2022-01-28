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Общество28 января 2022 6:03

В стационаре ДРКБ находятся около 80 детей с коронавирусом

Большинство из них нуждается в кислородной поддержке
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В группы риска по заболеваемости данной инфекцией входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями.

В группы риска по заболеваемости данной инфекцией входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В стационаре Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана лечатся около 80 детей с коронавирусом. Большинство из маленьких пациентов находятся на кислородной поддержке. На искусственной вентиляции легких никого нет, заявил педиатр, детский пульмонолог Ильнур Закиров.

По словам медика, в группы риска по заболеваемости коронавирусом входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике наблюдается небывалое количество зараженных коронавирусом детей. По последним данным от инфекции в регионе привились 37 подростков.

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