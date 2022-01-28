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Общество28 января 2022 5:32

За 11 лет в Казани высадили 543,2 тысячи деревьев

Столица Татарстана установила новый для себя "зеленый" рекорд
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников были высажены в столице Татарстана в 2021 году.

26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников были высажены в столице Татарстана в 2021 году.

Фото: Антон ПИКУС

Стало известно, что за последние 11 лет в Казани высадили 543,2 тысячи зеленых насаждений, в частности 26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников - в 2021 году. Такие цифры накануне в ходе ежегодного отчета о работе назвал Метшину председатель местного Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

- Лет десять назад ситуация была иной, количество машин превышало количество деревьев, притом что тогда машин было меньше в полтора раза, чем сегодня (по последним данным Казани насчитывается около 460 тысяч автомобилей - ред.). Тогда мы поставили цель – значительно увеличить темпы посадки и сегодня видим результат, - отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

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