Электронная сигарета и электрошокер: в Чувашии двух подростков будут судить за вымогательства

Молодые люди дожидаются своей участи, находясь под домашним арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о вымогательствах в городе Козловка. В скором времени по обвинению в этом на скамье подсудимых окажутся не матерые бандиты, а двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.

- Молодые люди дожидаются суда, находясь под домашним арестом, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Как следует из материалов уголовного дела, 24 сентября 2021 года обвиняемые, в Козловке на улице предложили знакомому 14-летнему подростку купить у них электронную сигарету за 1 000 рублей. Но школьник отказался. Тогда младший из злоумышленников прислонил к ноге мальчика электрошокер и нажал кнопку. После удара приятели потребовали у подростка все же отдать им 1 000 рублей и пригрозили, что за каждый день просрочки он будет должен им 500 рублей. К слову после всех угроз о физической расправе злоумышленники оставили при себе ту самую электронную сигарету.

Сама жертва вымогательства рассказала о произошедшем своей матери. Как ни странно, вместо того, чтобы сразу пойти в полицию, женщина все же решила заплатить обидчикам ее сына 1 500 рублей, опасаясь негативных последствий для своего ребенка.

Не прошло и пары дней после этого, как указанные подростки таким же образом на улице своего города вымогали 2 500 рублей у знакомого 26-летнего местного жителя. При этом старший из обвиняемых ударил потерпевшего кулаком в лицо, а младший снова взялся за электрошокер и ударил током молодого человека в шею и ноги.

После этого потерпевший пообещал подросткам отдать деньги, а сам пошел и написал на них заявление в полицию. После этого злоумышленников задержали.