В Набережных Челнах сотрудникам кранового завода выплатили 12 миллионов рублей долгов по зарплате

И это не все положенные работникам предприятия деньги. Выплату оставшейся суммы проконтролирует прокуратура. Фото: Мария ЛЕНЦ

В ходе проверки исполнения трудового законодательства в АО «Набережночелнинский крановый завод» сотрудники прокуратуры установили, что предприятие за октябрь и ноябрь 2021 года задолжало своим 175 сотрудникам зарплату на более чем 13 миллионов рублей.

По данному факту в отношении завода было возбуждено административное дело, а в адрес его гендиректора вынесли представление об устранении выявленных нарушений.

- Кроме того, в целях восстановления трудовых прав работников предприятия и принудительного взыскания задолженности по зарплате в мировой суд направлены заявления о выдаче судебных приказов, -сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В итоге после вмешательства надзорного ведомства завод выплатил сотрудникам более 12 миллионов рублей. Выплата остальной части указанной выше суммы находится на контроле прокуратуры.