СУ СКР Татарстана опровергло информацию о том, что муж, убивший после свадьбы жену и ее сестру, сам мог стать жертвой

Стали известны подробности расследования этого громкого дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СМИ стала появляться информация о том, что муж, подозреваемый в двойном убийстве после свадьбы в селе Мелекес, мог сам стать жертвой преступления. Однако эти сообщения опровергают следователи.

- В настоящее время изъята запись с камеры видеонаблюдения в селе, по результатам изучения которой, следствие приходит к выводу о том, что кроме подозреваемого, в день убийства в дом никто не заходил и не выходил из него, - официально заявили в СУ СКР Татарстана. - Кроме того, согласно результатам осмотра автомобиля, где мужчина свел счеты с жизнью и прилегающей территории, а также предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, в автомобиле он был один.

Напомним, тела 21-летней Алсу и ее 18-летней двоюродной сестры Сабрины с колото-резанными ранами были обнаружены в одном из частных домов на улице Центральная в селе Мелекеска Тукаевского района 23 января. По версии следствия, 22 числа по прошествии всего пары дней после свадьбы пьяный супруг старшей из девушек - Тимур, зарезал жену ножом, а ее родственницу заколол ножницами, пока те спали. После он забрал из оружейного сейфа отца ружье и скрылся на машине.

Легковушку, в которой находилось тело подозреваемого, нашли на трассе «Уфа-Москва» в Елабужском районе. Предположительно, Тимур свел счеты с жизнью. Тела девушек лежали в доме почти сутки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Кроме того, было установлено, что после совершения преступления, мужчина уехал в Набережные Челны, где познакомился по объявлению с 47-летней женщиной, оказывавшей услуги массажа. Он надругался над ней. В связи с чем было также было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На него всегда можно было положиться»: зарезанная мужем сестры в Татарстане девушка полностью доверяла убийце

Психолог предположил, что могло повлиять на тихого мужчину, который никогда раньше не был замечен в конфликтах (подробности)