В 2021 году нефтегазохимические предприятия перечислили в бюджет Татарстана 87 миллиардов рублей

В Татарстане базовые предприятия этой отрасли в ушедшем году смогли увеличить производство на 6,8%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот четверг, 27 января, на очередном совещании президенту Татарстана Рустаму Минниханову сообщили, что в 2021 году в консолидированный бюджет республики предприятия нефтегазохимического комплекса перечислили 87 миллиардов рублей, что на 61% больше, чем в 2020-ом.

В Татарстане базовые предприятия этой отрасли в ушедшем году смогли увеличить производство на 6,8%.

В республике продолжился рост выпуска светлых нефтепродуктов, моющих средств и пластмассовых изделий. Восстанавливается производство химической и резиновой продукции. А добыча нефти частично отыграла падение 2020 года в условиях ослабления ограничений ОПЕК+.