Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 15:25

Во время пожара на Цветочном бульваре в Набережных Челнах спасли двух детей

Дым распространился по подъезду, и они оказались в ловушке
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар произошел в подъезде дома №9/24А.

Пожар произошел в подъезде дома №9/24А.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в четверг, 27 января, в подъезде дома №9/24А по Цветочному бульвару в Набережных Челнах начался пожар. Дым быстро распространился на верхние этажи. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и спасли 17-летнего парня и 9-летнюю девочку, которые находились на 9 этаже. Их вывели на улицу с помощью маски спасаемого.

Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

0