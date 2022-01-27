Во время пожара на Цветочном бульваре в Набережных Челнах спасли двух детей

Пожар произошел в подъезде дома №9/24А. Фото: МЧС Татарстана

Днем в четверг, 27 января, в подъезде дома №9/24А по Цветочному бульвару в Набережных Челнах начался пожар. Дым быстро распространился на верхние этажи. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и спасли 17-летнего парня и 9-летнюю девочку, которые находились на 9 этаже. Их вывели на улицу с помощью маски спасаемого.

Общая площадь пожара составила один квадратный метр. Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.