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Происшествия27 января 2022 13:41

В Набережных Челнах полицейские накрыли подпольный цех по выпуску незамерзайки с метанолом

В нем нашли и изъяли более 6 700 литров опасной стеклоомывающей жидкости
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Образцы изъятой продукции были направлены на экспертизу.

Образцы изъятой продукции были направлены на экспертизу.

Фото: скриншот с видео

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Набережных Челнах на местном складе полицейские накрыли подпольный цех по производству незамерзайки, для изготовления которой использовался метилового спирта - вещество входит в реестр ядовитых веществ.

- В цеху было обнаружено и изъято более 6 700 литров стеклоомывающей жидкости, а также сырье для ее изготовления, производственное оборудование, тара для розлива, укупорка, этикетки. Какая-либо документация, отражающая легальность производственного процесса и утверждающая безопасность используемого сырья, отсутствовала, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Полицейские установили, что данный подпольный цех организовали два жителя Нижнекамска и один житель Елабуги. В настоящий момент, все образцы изъятой продукции отправлены на экспертизу. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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