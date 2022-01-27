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Происшествия27 января 2022 14:42

Двух татарстанцев будут судить за мошенничество на общую сумму в 34 миллиона рублей

По версии следствия, они обманули казанца, который хотел незаконным путем приобрести участки в Зеленодольском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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От дачи показаний обвиняемые отказались.

От дачи показаний обвиняемые отказались.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Двух жителей Татарстана обвиняют в мошенничестве на общую сумму порядка 34 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году они пообещали жителю Казани помощь выиграть торги по продаже двух земельных участка в селах Осиново и Ремплер. Для этого от мужчины требовалось передать им деньги, которые, по словам злоумышленников, они бы передали сотрудникам исполкома Зеленодольского района.

Тот факт, что торги в итоге так и не состоялись, обвиняемые объяснили пандемией коронавируса. Возвращать деньги они отказались. Весной 2021 года обманутый мужчина все-таки сообщил о произошедшем правоохранителям.

От дачи показаний обвиняемые отказались, но один из них частично признал свою вину. Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Уголовное дело передано в суд.

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