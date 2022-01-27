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Общество27 января 2022 12:55

Четыре школы Татарстана полностью закрыты из-за гриппа и ОРВИ

Речь идет о двух учебных учреждениях в Лаишевском, одном - в Заинском и одном - в Мензелинском районах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала учебного года «утренний фильтр» в школах не прошли 36,9 тысячи детей.

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах не прошли 36,9 тысячи детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Татарстане на разобобщении из-за заболевания гриппом и ОРВИ находятся классы в 120 школах. Четыре учебных учреждения в Лаишевском (2), Заинском (1) и Мензелинском (1) районах закрыты полностью, сообщает Минобразования республики.

В ведомстве замечают, что ежедневно «утренний фильтр» в школах проходят 466,2 тысячи детей и 31,8 тысячи учителей. С начала учебного года до занятий не были допущены 36,9 тысячи учащихся.

Напомним, ранее сообщалось, что школьников Татарстана не будут массово переводить на дистанционное обучение.

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