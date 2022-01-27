Режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 апреля 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за сложной эпидситуации в Ульяновской области введены новые коронавирусные ограничения. Соответствующие изменения в свой указ «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» внес губернатор региона Алексей Русских.

В регионе приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а занятия по программе дополнительного образования для школьников будут вестись в дистанционном формате. Кинотеатрам, театрам, кафе и ресторанам, спортобъектам во время всероссийских соревнований, аквапаркам и концертным залам запретили заполнять помещения людьми более чем на 50% от их площади.

МФЦ начали оказывать услуги только по предварительной записи, а гостиницы, отели и хостелы будут теперь принимать постояльцев лишь при наличии у них сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев.

Кстати, такое правило с 27 января действует и для посетителей торговых и торгово-развлекательных центров. При этом, фуд-корты в торговых центрах работают только на навынос. Отметим, что также в области запрещается посещать аквапарке детям в возрасте до 10 лет.

Помимо всего этого, указом губернатора в Ульяновской области предусмотрено продление режима повышенной готовности до 1 апреля 2022 года.