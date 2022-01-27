В начале февраля в Татарстане потеплеет до +1 градуса

Вместе с потеплением в регионе ожидаются метели и сильный ветер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гидрометцентр Татарстана поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, ночью с 27 на 28 января в республике ожидается до -18 градусов, при прояснениях до -24.

В пятницу и субботу в регионе ожидается небольшой снег. Ночью и утром температура воздуха будет колебаться от -11 до -18, при прояснениях до -21 градуса, а днем - от -6 до -12 градусов.

В воскресенье, 30 числа, вновь будет снег, но существенно потеплеет. Ночью прогнозируется от -9 до -14 градусов, днем - от -1 до -6.

И, наконец, 31 января и 1 февраля, в Татарстане ожидают метели и сильный ветер. Потепление продолжится: ночью будет от -3 до -8 градусов, днем - от -3 до +1 градуса.