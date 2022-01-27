«Ростелеком» наградил татарстанских призеров конкурса «Спасибо интернету – 2021»

«Ростелеком» вручил в Татарстане подарки призерам VII Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2021».

Второе место в номинации «Мой интернет-проект» заняла жительница Казани Мария Ермолаева. Она организовала на своей даче импровизированный музей старинных вещей и рассказала о них в соцсетях.

Диплом и специальный приз получила самая пожилая участница конкурса. Сусанне Тереховой 97 лет, в Великую Отечественную она служила телефонисткой в войсках ПВО. Видеозапись, на которой Сусанна Ивановна читает стихи о войне, в интернете посмотрели сотни зрителей.

Сусанна Терехова:

«Нам, участникам войны, важно знать, что мы нужны людям, что нас хотят услышать. Благодаря интернету делиться воспоминаниями можно с целым миром – мое выступление увидели во многих городах России и даже в других странах. Спасибо за уважение и внимание к нашему прошлому».

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Республика ежегодно становится самым активным регионом, участвующим в конкурсе «Спасибо интернету», и 2021-й не стал исключением. Татарстанцы старшего возраста прислали 801 заявку, это 17% от всех поданных работ. Такое внимание к нашему проекту показывает, что интерес к цифровым технологиям сегодня не зависит от возраста».

Эдуард Вафин, управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан:

«В Татарстане работа по обучению пожилых людей компьютерной грамотности проводится постоянно. В прошлом году почти две тысячи пенсионеров окончили курсы, в том числе по программе “Азбука интернета”, которую “Ростелеком” разработал совместно с Пенсионным фондом России. Республика планирует провести полную цифровизацию государственных и муниципальных услуг. Важно, чтобы воспользоваться ими могли и пожилые люди».

В прошлом году на конкурс «Спасибо интернету» поступило почти пять тысяч заявок. 60% конкурсантов окончили курсы компьютерной грамотности, 40% обучались самостоятельно. Средний возраст участников конкурса — 64,4 года, шесть авторов представленных работ старше 90 лет.