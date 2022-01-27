Как пенсионерам Татарстана бесплатно получить новую, востребованную специальность

Если человеку придется ехать на обучение в другую местность, ему предоставят финансовую поддержку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана утвердили программу обучения пенсионеров, желающих освоить новые востребованные профессии и продолжить работать. Контроль за ее реализацией возложен на Минтрудсоцзащиты республики.

Для того, чтобы получить новую профессию, пожилому человеку нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства, после чего предоставить все необходимые документы. Специалисты направят человека в подходящее образовательное учреждение. Если оно будет находиться в другой местности, пенсионеру предоставят финансовую поддержку, включающую в себя по 100 рублей суточных, оплату проезда (в том числе ежедневного - до места учебы и обратно), а также компенсацию проживания.