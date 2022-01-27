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Происшествия27 января 2022 11:32

Трех жителей Нижнекамска будут судить за организацию экстремисткой ячейки

По версии следствия, мужчины являются приверженцами запрещенной в России религиозной секты «Свидетели Иеговы»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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От дачи показаний обвиняемые отказались.

От дачи показаний обвиняемые отказались.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех жителей Нижнекамска обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, мужчины, являясь приверженцами запрещенной в России религиозной секты «Свидетели Иеговы», в 2017-2020 годах привлекали к себе новых членов, проводили собрания, собирали деньги сторонников и пропагандировали идеи организации.

От дачи показаний обвиняемые отказались. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

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