Трех жителей Нижнекамска будут судить за организацию экстремисткой ячейки

От дачи показаний обвиняемые отказались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трех жителей Нижнекамска обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, мужчины, являясь приверженцами запрещенной в России религиозной секты «Свидетели Иеговы», в 2017-2020 годах привлекали к себе новых членов, проводили собрания, собирали деньги сторонников и пропагандировали идеи организации.

От дачи показаний обвиняемые отказались. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.